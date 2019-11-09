وثيقة جديدة تورط الرجاء المغربي في أزمة الديربي

ورّطت وثيقة جديدة أرسلها الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، نادي الرجاء المغربي بخصوص ملفّ أحقية مشاركة لاعبه المحترف بين مالانجو في المباريات التي خاضها في مسابقتي الدوري المحلي وكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وسبق لنادي الوداد أن تقدّم بتظلّم لدى الاتحاد العربي لكرة القدم ضد الرجاء، على خلفيّة ما اعتبره قيدا غير قانونيا لمحترفه الأفريقي في مسابقة البطولة العربية، بسبب حصوله خارج المواعيد القانونية المسموح بها.

والتقى الفريقان ذهابا في ثمن نهائي البطولة العربية، وحسم التعادل 1-1 نتيجة المباراة، قبل الإياب الذي يجمع بينهما في ضيافة الوداد 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتضمّنت المراسلة الجديدة التي توجّه بها اتحاد الكرة الكونغولي لنظيره المغربي، جردا مفصّلا للمباريات التي خاضها مالانجو مع منتخب بلاده على مدار السنوات الأخيرة.

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وأظهرت الوثيقة بشكل جلي، أن مالانجو شارك في 5 مباريات فقط مع "الفهود"، منها لقاء وحيد مع المنتخب الأولى في عام 2018 أمام نيجيريا، و4 مباريات مع فريق المحليين.

ولا يسمح الاتحاد المغربي لكرة القدم للفرق المحلية بالتعاقد مع لاعبين أجانب لا يستوفون شرط خوض 10 مباريات مع منتخبات بلدانهم خلال السنوات الثلاث، التي تسبق عملية التعاقد معهم.

وطبقا لهذه الوثيقة الجديدة، فإن اعتماد الرجاء على مالانجو لا يبدو سليما من الناحية القانونية، بحكم وجود خرق صارخ للوائح الاتحاد المغربي الخاصة بشروط التعاقد مع اللاعبين الأجانب.

كما اعترض نادي نهضة خميس الزمامرة على مشاركة اللاعب في مباراة الجولة الماضية من الدوري المغربي، بسبب عدم أهليّته القانونيّة لانتفاء استجابته لشرط الـ10 مباريات دولية.

وتأتي أزمة مالانجو في توقيت سيئ للغاية للرجاء باعتباره يستعد لخوض مباريات هامة للغاية في مسابقات الدوري المغربي والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا.