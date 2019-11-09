مدرب الجزيرة ينفي عدم وجود تفاهم بين عموري وخلفان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة على ما يتردد حول عدم وجود تفاهم بين لاعبي الفريق عمر عبد الرحمن ”عموري“ وخلفان مبارك.

وقال في تصريحات لـ"العين الرياضية" عقب خسارة فريقه أمام الشارقة بنتيجة 0 - 2 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإماراتي: "اللاعبان بالنسبة لي جيدان، وبإمكانهما اللعب معاً، لكننا كنا بحاجة إلى الانتظار 3 أسابيع من أجل أن يستعيد خلفان جاهزيته، وكلاهما يظهر بشكل جيد خلال المباريات".

وبسؤاله عن عدم احتساب هدف للجزيرة عن طريق علي مبخوت بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قال: "لم أرَ اللقطة، ولكنني أثق في قرار الحكم الذي ذهب لمتابعة الفيديو".

وأكمل المدرب تصريحاته: "لدينا وفرة من اللاعبين الجيدين، ولكن علينا احترام الفرق الأخرى".