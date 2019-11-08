صحة ورشاقة

زيادة التمرينات فوق سن الستين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ممارسة المزيد من التمارين من أجل الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لنتائج دراسة شملت أكثر من 1.1 مليون من كبار السن ونُشرت في مجلة القلب الأوروبية اليوم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون في كوريا الجنوبية أن الأشخاص الذين لم يمارسوا مع تقدمهم في السن، زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 27٪ ، في حين أن أولئك الذين زادوا من مستويات نشاطهم كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل 11 ٪.

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وأشار الباحثون إلى أن العلاقة بين مستويات النشاط البدني وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن كانت صحيحة حتى بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول والسكري من النوع 2.

وقال الدكتور "كيونج كيم" في كلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة سيول الوطنية، إن الأشخاص ذوي الإعاقة والحالات المزمنة الذين تحولوا من عدم نشاطهم إلى نشاط معتدل أو نشط ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع قللوا أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16٪.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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