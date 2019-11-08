شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى استخدام أدوات الطهى البلاستيكية لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر علماء ألمان من المواد البلاستيكية الموجودة فى الأوانى البلاستيكية أنها قد تكون سامة عند تعرضها للحرارة، بل وتحفز الكبد وأمراض الغدة الدرقية. ووفقا لتحذير العلماء، حسب تقرير جريدة "ديلى ميل"، فإن العديد من ملاعق الطهى تحتوى على مواد ضارة تتسرب إلى الطعام عند استخدامها عند درجات حرارة تزيد عن 70 درجة مئوية، وإذا ابتلع الشخص جرعات عالية منها، فإن هذه المواد الكيميائية قد تسبب أمراض الكبد والغدة الدرقية، كما تم ربطها بالعقم والسرطان وارتفاع الكوليسترول فى الدم.



ادوات الطهى

يأتى التحذير وسط أدلة متزايدة على أن المواد البلاستيكية المستخدمة فى صناعة المواد الغذائية تحتوى على مجموعة من السموم الضارة التى تتسرب إلى وجباتنا، فالعديد من الأوانى البلاستيكية مصنوعة من مواد كيميائية اصطناعية لجعلها متينة بدرجة كافية لتحمل درجات حرارة الغليان وتبقى مقاومة للشحوم.

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أظهرت الدراسات التى أجريت على الحيوانات أن هذه المواد الكيميائية تزيد من الأورام فى الكبد والبنكرياس والخصيتين لدى الفئران، فضلاً عن تقليل خصوبتها.



ادوات الطهى البلاستيك

ويؤكد العلماء أن هناك نقصا فى البيانات حول التأثيرات السامة لها فى البشر، لكن تقييم المخاطر جاء بناءً على مدى خطورة المواد الكيميائية ذات التركيبات الممثلة، حيث خلصوا إلى أن تناول كميات صغيرة فقط - 90 ميكروجرام - سيكون خطرا على صحة شخص يزن 60 كجم.

لكن عندما وضع العلماء نظريتهم موضع التنفيذ، ووجدوا أن العديد من الأدوات المنزلية أعطت كميات أقل من الكميات الأقل مما كان متوقعًا، حيث نظروا إلى 33 قطعة ووجدوا أن 10 منها 30% يمكن أن تتجاوز بسهولة نسبة 90 ميكروجرام يوميًا.