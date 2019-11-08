إيفانكا ترامب تتألّق بقفطان مغربي باللون الذهبي في مأدبة العشاء الملكية

أطلّت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته، ليلة الخميس، خلال حفل الاستقبال والعشاء الملكي الذي نظم على شرفها بقفطان باللون الذهبي المزركش بالنقوش الفضية والذهبية.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم باختيارها الموفق لإطلالتها المتألقة.

وأقام الملك محمد السادس، في قصر الضيافة بأكدال في الرباط، مأدبة عشاء على شرف إيفانكا ترامب، ترأستها الأميرة للا مريم، وحضر مأدبة العشاء مستشار الملك أندري أزولاي، وعدد من أعضاء الحكومة.

وحلت ابنة الرئيس الأميركي، الأربعاء، في مطار الرباط - سلا، في زيارة للمغرب تشمل على الخصوص عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مغاربة في الرباط والدار البيضاء.

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