شركة سجائر إلكترونية توقف بيع النكهة المفضلة للتلاميذ

أعلنت شركة "جول" الأمريكية الرائدة في مجال بيع السجائر الإلكترونية، الخميس، وقف بيع عبوات بنكهة النعناع، بعد نشر دراسة خلصت إلى أن هذه النكهة هي المفضلة لدى التلاميذ في الولايات المتحدة.

وأصبحت "جول" تبيع 3 نكهات فقط، اثنتان منها بالتبغ والثالثة بالمنتول وهو مذاق يختلف قليلاً عن النعناع، وتوقفت الشركة الشهر الماضي عن بيع عبواتها بنكهة المانجو والكريمة والفواكه والخيار.

Advertisements

ويُتوقع صدور قرار من البيت الأبيض بمنع السجائر الإلكترونية المنكهة، وهو ما أُعلِن عنه في سبتمبر/أيلول، لوقف تدخين هذه السجائر في أوساط الشباب.

وتشهد الولايات المتحدة سجالاً كبيراً بشأن السجائر الإلكترونية التي ظهرت قبل حوالي عقد، وأصبحت في السنوات الأخيرة من المنتجات المحببة لدى الشباب.

وتدافع الشركات المصنعة عن هذه المنتجات بوصفها بديلاً صحياً أكثر عن السجائر التقليدية ووسيلة مساعدة للإقلاع عن تدخين التبغ.

ويدور هذا الجدل في وقت أودى وباء غامض متصل بتدخين السجائر الإلكترونية بحياة 39 شخصاً في الولايات المتحدة وإصابة أكثر من 2000 شخص بمرض رئوي منذ الربيع، وفق أرقام نشرتها المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها.