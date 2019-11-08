احذري.. المبالغةُ في ممارسة التمارين قد تُصيبك بهذا المرض الخطير

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شكّ أنّ ممارسة الرياضة، تعزّز الصحة العامة من مختلف النواحي جنبًا إلى جنب مع اتباع نمط حياة وغذائي صحي، ولكن ممارسة الكثير من الرياضة قد تضر أكثر مما تنفع.

ففي حين أن الجفاف وتعفن الدم والنوبة القلبية، بالإضافة إلى حصوات الكلى وغيره، يعدوا من أبرز العوامل المؤدية للفشل الكلوي، إلا أن الخبراء كشفوا أن المبالغة في ممارسة التمارين قد تؤدي أيضًا للإصابة بالفشل الكلوي.

ويُفسّر خبراء مجلة "ذا هيلث سايت" أن خطر المبالغة في ممارسة التمارين يكمُن في إصابة العضلات وإطلاق ما تحتويه من مواد في مجرى الدم، وهي حالة تُعرف باسم "انحلال الربيدات" تؤدي إلى الفشل الكلوي، حيث تعجز الكلى عن تطهير الجسم من السموم.

أسباب انحلال الربيدات

هناك سببان رئيسيان للإصابة بتلك الحالة، وهما إصابة تتمثّل في صدمة مباشرة، وإصابة غير مباشرة.

هذا وتشير الإصابة المباشرة إلى إصابة العضلات مباشرة نتيجة حادث أو سقطة أو صدمات كهربائية أو لدغة أفعى أو حتى عدم تحريك العضلات لفترة طويلة.

بينما تنجم إصابة العضلات غير المباشرة من خلال استهلاك الكحول أو المخدرات، كما قد تحدث نتيجة بعض الحالات مثل السكتة الدماغية والالتهابات الفيروسية أو الجرثومية، بالإضافة إلى الأدوية المضادة للذهان.

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الأعراض الشائعة

تختلف أعراض حالة انحلال الربيدات بناءً على السبب، وقد تظهر في جزء معين في الجسم أو في مختلف أنحائه.

وتشمل الأعراض الشائعة، ألمًا في الكتف وعضلات الفخذ وأسفل الظهر، بالإضافة إلى الشعور بضعف في اليدين والساقين وملاحظة لون داكن للبول بني أو محمر، كما تشمل الأعراض الأخرى، الغثيان وآلام البطن وسرعة معدل ضربات القلب.

هذا ويوصى باستشارة الطبيب عند ملاحظة أي من تلك الأعراض.

كيفية تجنب الإصابة بانحلال الربيدات

يُعد انحلال الربيدات أحد الحالات التي تتقدّم تدريجيًا، لذا عليك الحذر من ممارسة التمارين بكثافة مبالغ فيها واحرصي على متابعة مدربك لاستكشاف مستوى آمن من التمارين، وعليك الانتباه لما يصدره جسمك من إشارات، ولا تدفعي نفسك أكثر واستكمال التمارين بعد الفترة الزمنية المحددة.

وتشمل علاجات انحلال الربيدات الاعتماد على المحاليل لضمان انتاج ما يكفي من البول وحمايتك من الفشل الكلوي، بالإضافة إلى موازنة مستويات الاكتروليت في الجسم لحماية الأعضاء الأخرى مثل القلب، وإذا تطورت الحالة، قد تستدعي تدخلًا جراحيًا.