تعرفي على أحدث النشاطات الرسمية غير المعلنة لكيت ميدلتون

عادت كيت ميدلتون (Kate Middleton) دوقة كمبريدج وزوجة الأمير وليام (Prince William) لاستئناف مهام عملها الرسمي بعد عطلة منتصف العام الدراسي، بمهمة رسمية غير معلنة في هذا الأسبوع، حيث قامت باستضافة اجتماع جديد لمبادرتها الخيرية " Early Years" وأقيم الاجتماع في قصر كينسغنتون يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 وذلك طبقا لما نشر في النشرة الدورية الملكية.

مهمة غير معلنة لدوقة كمبريدج كيت ميدلتون

كانت دوقة كمبريدج قد أطلقت في العام الماضي مبادرة " Early Years" الخيرية والتي تهدف لتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال منذ الصغر، وعلى مدار العام الماضي اجتمعت دوقة كمبريدج في مناسبات عديدة بالعديد من الباحثين والأكاديميين والجمعيات الخيرية، المعنية بهذا الشأن، لتسليط الضوء على أهمية التدخل المبكر في حياة الأطفال لتجنب المشكلات الاجتماعية والنفسية التي قد يعانون منها في المستقبل بسبب تجاهل مشكلاتهم في الطفولة، المبادرة الخيرية الجديدة بدعم من المؤسسة الملكية الخيرية والتي يقوم من خلالها الأمير وليام وزوجته دوقة كمبريدج، بدعم المشاريع والمبادرات الخيرية المختلفة، ولقد نشر الموقع الرسمي للمؤسسة الملكية الخيرية تحديثا جديدا بشأن المبادرة تضمن ما يلي: "لقد تم إتمام الكثير من العمل في المبادرة والذي سيتم الإفصاح عنه في وقت لاحق من هذا العام".

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مهمة جديدة لكيت ميدلتون والأمير وليام

من المقرر أن تقوم كيت ميدلتون بمهمة رسمية جديدة أخرى اليوم الخميس، حيث ستقوم بالانضمام للأمير وليام في فاعلية إطلاق خدمة الطوارئ الطبيعية (National Emergencies Trust) وذلك طبقا لما أعلنه قصر كينسغنون.

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