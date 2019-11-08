أسباب الأرق ليلاً لدى الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:28 مساءً - تعتبر اضطرابات النوم لدى الأطفال مسألة شائعة، حتى الرضع قد يعانون منها. فخلال هذه الفترة، تتم إعادة شحن الجسم والدماغ، وإعادة ضبط الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، كما تفرز الهرمونات بما في ذلك هرمون النمو. الباحثة والمستشارة النفسية والأسرية «سعدية ناصر القعيطي» توضح لكِ الخليج 365 أسباب الأرق لدى الأطفال وكيفية العلاج... اضطراب النوم عند الطفل يعاني الأطفال الرضع من المغص المتكرر. الأطفال بعمر الخمس سنوات إذا لم يحصلوا على قيلولة، سيجدون صعوبة في النوم ليلاً. يحتاج الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من11 إلى 14 ساعة نوم كل يوم بالإضافة للقيلولة خلال النهار. Advertisements الأحلام المزعجة، سبب مهم جداً للأرق، عليكِ التحدث معه لمعرفة ماهية هذه الأحلام.

يمكن لبعض أدوية الحساسية أو الإنفلونزا أو ADHD أن تؤثر على نوم الطفل. بعض الرضع يحتاجون إلى دميتهم المفضلة أو «اللهاية» المتعلقين بها.

المكان المُهيأ للنوم سبب مهم جداً للحصول على ليلة نوم سعيدة، كما أن ملابس النوم يجب أن تكون مريحة ودرجة الحرارة بالغرفة مناسبة والإضاءة خافتة. الحد من التعرض للضوء الساطع قبل النوم بساعتين على الأقل.

أن يكون الطفل مصاباً بمرض الربو أو الأكزيما أو متلازمة تململ الساق Restless legs syndrome، فهذا يؤثر على النوم وعلى أداء الأنشطة اليومية. يتسبب الشخير باضطراب في نوم الطفل، فهو يعيق تنفسه جزئياً أو كلياً. هنا عليك مراجعة الطبيب. علاج أرق الأطفال إذا كان الطفل قلقاً أو متوتراً، حاولي أن تفهمي منه ما الذي يقلقه.

خصصي له وقتاً للرياضة أو الجري كأبسط حل للتخلص من القلق.

علّميه تقنيات التنفس.

جهزي له الحمام الدافئ والأجواء المريحة في الليل، فذلك يساعده لينام بهدوء.

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