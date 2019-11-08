شكرا لقرائتكم دخل موسوعة غينيس.. طبيب يقتلع ضرسا الأطول في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخل طبيب أسنان ألماني موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن اقتلع "أطول سن في التاريخ من فم مريض يعاني ألماً شديداً" بقياس 3.72 سنتيمتراً،

وحصل طبيب الأسنان ماكس لوكاس على شهادة من الموسوعة، عن العمل الغريب الذي قام به، إذ تجاوز طول السن الرقم الأسبق المسجل لأطباء في الهند بنحو 3.67 سنتيمتراً.

وعالج لوكاس المريض ميغو فودوبيخا في أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما أظهرت الأشعة السينية أن الرجل الكرواتي لديه سن كبيرة بشكل لا يصدق، ما تسبب في تورم الفك العلوي لديه. وفي حديثه مع Frankfurter Neue Zeitung، قال ماكس إنّ العلاج "غير ممكن" ويجب اقتلاع السن في أسرع وقت ممكن.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن فودوبيخا، الذي لم يُكشف عن عمره ومهنته، شعر بالارتياح للتخلص من آلامه. وأضافت أيضاً أن قبول الدكتور لوكاس في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، تطلب عاماً كاملاً.