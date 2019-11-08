شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أكثر مكان فى جسمك يفقد الوزن أولا.. وطرق حرق الدهون بشكل فعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن من أكثر الأشياء التى يسعى اليها الجميع للتخلص من زيادة الوزن غير الصحي، حيث تتراكم الدهون في أجزاء مختلفة من الجسم، بعضها فى البطن أو الفخذين أو محيط الخصر، ولكن هل تساءلت من قبل أى من أجزاء جسمك يفقد الوزن أولا..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية وفقا لموقع "تايمز أوف انديا ".

وفقدان الوزن فى جسمك يعتمد بشكل كبير على جيناتك الوراثية، قد يكون تركيزك على فقدان الدهون في بطنك أولاً، لكن لن تستطيع أن تضمن هذا الأمر، لأن طبيعة كل جسم تختلف عن الآخر.

لكن في معظم الحالات، يكون أول مكان توضع فيه الدهون هو آخر مكان تختفى الدهون منه.

إذا اكتسبت ذراعيك الدهون مؤخرًا، فستفقد تلك الدهون أولاً من هناك بمجرد بدء التمرين واتباع نظام غذائي صحي.

إذا كان لديك إطار جسم على شكل كمثرى ستحتفظ بنفس إطار الجسم لكن بشكل أصغر بعد انقاص الوزن، لكن تذكر أن الخلايا الدهنية لا تختفي، إذا قمت بزيادة السعرات الحرارية الخاصة بك فسوف يزداد وزنك مرة أخرى.

في الغالب ، فقدان الوزن هو عملية داخلية، ستفقد أولاً الدهون الدهنية التي تحيط بأعضاءك مثل الكبد والكلى ثم تبدأ في فقدان الدهون الناعمة مثل الخصر والدهون في الفخذ.

Advertisements

فقدان الدهون من جميع أنحاء الأعضاء يجعلك أصغر حجماً وأكثر قوة.

وبالنسبة للنساء فإنهن يمتلكن أكبر نسبة دهون فى الوركين والأرداف والفخذين مقارنة بالرجال وعادة ما يصعب على النساء إنقاص الوزن من هذه المناطق.

طرق حرق الدهون بشكل فعالالطريقة الأكثر فعالية لفقدان الوزن هي عن طريق تقليل السعرات الحرارية.

يجب عليك إنشاء عجز في السعرات الحرارية عن طريق استهلاك 500 سعرة حرارية أقل كل يوم.

بعد سبعة أيام ، ستتمكن من خسارة 500 جرام.

تحتاج إلى البقاء نشيطًا وممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30 إلى 60 دقيقة.