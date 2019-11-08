انطلاق "عالمية ألعاب القوى" لأصحاب الهمم في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم بنادي دبي، في النسخة الأضخم على الإطلاق، يوم الخميس. ويشارك في استضافة تلك البطولة كل من أندية الوصل وضباط شرطة دبي وأصحاب الهمم. وتقام المنافسات في الفترة من 7 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 15 من الشهر نفسه، بمشاركة 1500 رياضي ورياضية من 123 دولة يتنافسون في 172 لعبة. وتعد البطولة هي المحطة التأهيلية الأخيرة لدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

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