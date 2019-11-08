مدرب إيفرتون يفجر مفاجأة بشأن موعد تعافي جوميز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون الإنجليزي، إن لاعب الوسط أندريه جوميز قد يعود إلى الملاعب مجددا قبل نهاية الموسم الحالي، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الكاحل عقب إصابة مروعة لحقت به مطلع هذا الأسبوع.

وأصيب اللاعب الدولي البرتغالي بكسر وخلع في الكاحل الأيمن وغادر ملعب "جوديسون بارك" في تعادل فريقه 1-1 أمام توتنهام يوم الأحد الماضي، بعد أن اختل توازنه حين كان يركض عقب التحام مع سون هيونج-مين جناح توتنهام.

وقال سيلفا للصحفيين قبل التوجه لملاقاة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت: "تحديد موعد لعودة جوميز للملاعب أمر صعب، الطاقم الطبي أشار إلى إمكانية عودته هذا الموسم".

وأردف: "بدت الإصابة خطيرة للغاية. لكن الأمور سارت على ما يرام، نأمل أن نتمكن من مشاهدته يلعب مجددا هذا الموسم، بالطبع لسنا متأكدين".

وتلقى سون بطاقة حمراء بسبب الالتحام لكن العقوبة ألغاها لاحقا الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، وأجهش اللاعب الكوري الجنوبي بالبكاء في غرفة الملابس.

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وأضاف سيلفا: "أعتقد أن جوميز تلقى رسالة نصية من سون، بالطبع كانت لحظة صعبة على أندريه واللاعبين الآخرين في الملعب، كان الأمر قاسيا على هذا الثنائي بالتحديد (جوميز وسون)".

وسيتوجه إيفرتون لمواجهة ساوثهامبتون الذي سيحاول تحقيق أول انتصار له على أرضه هذا الموسم.

وقال سيلفا إن فريق المدرب رالف هازنهوتل سيحاول تجاوز الكبوة عقب الهزيمة التاريخية بنتيجة 9-0 في ملعب سانت ماري أمام ليستر سيتي في آخر مباراة على ملعبه.

واختتم تصريحاته بقوله: "الهزيمة الأخيرة لفريق ساوثهامبتون على أرضه كانت صعبة جدا، سيرغب لاعبوهم في رد الاعتبار أمام الجمهور، نريد أن نفعل الشيء نفسه، سنخوض اللقاء بروح تنافسية، بعد ما حدث مع أندريه أظهرنا شخصية قوية وعلينا تكرار الأمر في المباراة المقبلة".