موعد الجمعة البيضاء.. عروض غير مسبوقة من أمازون في مصر

أعلنت شركة سوق دوت كوم، إحدى شركات أمازون العالمية في مصر، عن انطلاق جمعة التخفيضات "الجمعة البيضاء" في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، وفي الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وقال عمر الصاحي، مدير شركة سوق دوت كوم مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن الشركة ستقدم حملة تخفيضات على أسعار المنتجات التي تبيعها للمستهلكين خلال الشهر الجاري على فترتين، الأولى من 11 إلى 13 نوفمبر، وتحمل اسم (11/11)، والثانية من 23 إلى 29 من الشهر ذاته تحت اسم "الجمعة البيضاء".

وأضاف الصاحي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن تخفيضات الفترة الأولى من الحملة تتعلق بمستحضرات التجميل والملابس وأدوات المطبخ، بينما تشمل تخفيضات "الجمعة البيضاء" جميع المنتجات.

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والـ"بلاك فرايدي Black Friday" هو حدث سنوي يحل نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء"، وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضا وتخفيضات وخصومات كبرى على بضائعها.

وأكد الصاحي أن شركته تعمل باستمرار مع جهاز حماية المستهلك من أجل التأكد من جودة المنتجات المعروضة على الموقع وحماية العملاء، مشيرا إلى أن الشركة لديها 15 مخزنا على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الشركة، التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية، خلال المؤتمر إطلاق خدمة توصيل الطلبات للعملاء في اليوم نفسه عند طلب "الأوردر" قبل الساعة 11 صباحا مقابل 65 جنيها مقارنة بفترة من 11 إلى 13 يوما للتوصيل، عند بداية عمل الشركة في مصر.

وأوضح الصاحي أن استحواذ أمازون على كامل أسهم "سوق دوت كوم" أسهم كثيرا في حل المشكلات التي قد تواجه العملاء، مشيرا إلى أن جميع معاملات أمازون في أمريكا تتم حاليا باستخدام البطاقات البنكية.