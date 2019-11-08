ابتكار طبي مميز يُساعد النساء في الاستغناء عن أقراص منع الحمل اليومية

ابتكر علماء لاصقة طبية لمنع الحمل مغطاة بإبر صغيرة، يمكن أن تجنب ملايين النساء عناء تناول أقراص منع الحمل اليومية.

ووجدت اختبارات أجريت على اللاصقة، وحجمها كقطعة 50 بنسا، أنها عززت مستويات الهرمونات اللازمة لمنع الحمل لدى الفئران.

ومن الناحية النظرية، تطلق اللاصقة هرمون "ليفونورغيستريل" (يستخدم في عدد من طرق تحديد النسل) في الدم، على مدى 30 يوما، وتُستبدل شهريا. وهي تختلف عن الأشكال الحالية من موانع الحمل، حيث تستخدم إبرا صغيرة لإذابة العقار في مجرى الدم.

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وتشمل العلمية زرع إبر ميكروية صغيرة قابل للتحلل تحت الجلد، لتنطلق بعد 5 ثوان فقط لإفراز مانع الحمل، وهي الأولى من نوعها التي تعمل بالطريقة هذه.

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ووجد علماء معهد جورجيا للتكنولوجيا أن الإبر تتحلل بأمان في تجاربهم على الفئران، وفقا للتقارير الصادرة في يناير الماضي.

ولكن الأكاديميين على بعد خطوة واحدة لإيصال المنتج إلى السوق، بعد تلقي ردود فعل إيجابية من النساء كجزء من دراستهم الأخيرة.

ولم تبلغ أي من النساء العشر اللائي شاركن في الدراسة، عند وجود أي مشكلة في وضع اللاصقة على جلدهن.

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