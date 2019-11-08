شكرا لقرائتكم خبر عن 39 حالة وفاة و2051 إصابة بسبب التدخين الإلكترونى بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون بقطاع الصحة فى الولايات المتحدة، إن هناك 2051 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة وحالتى وفاة جديدتين نتيجة مرض غامض بالجهاز التنفسى مرتبط بالتدخين الإلكترونى، مما يرفع عدد الوفيات إلى 39 حالة.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 1888 إصابة و37 وفاة نتيجة هذا المرض.

وحتى 5 من نوفمبر تشرين الثاني تأكدت وفاة 39 شخصا نتيجة المرض المرتبط بالتدخين الإلكتروني في 34 ولاية ومقاطعة كولومبيا.

ولم يربط المحققون هذه الحالات بأي منتج أو مكون معين، لكنهم أشاروا إلى زيوت في أجهزة التدخين الإلكتروني تحوي مادة تي.إتش.سي، وهي المادة ذات التأثير النفسي في الماريجوانا، كعامل ينطوي على خطورة.