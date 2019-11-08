صحة ورشاقة

خطوات تساعدك فى علاج الصداع بدون اللجوء للمسكنات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالصداع من الأمور الصعبة التي يمر ويشعر بها البعض، ولها العديد من الأسباب كنقص نسبة السوائل في الجسم والإصابة بالجفاف، وأيضا الإصابة بالأنيميا، أو الإصابة بالحساسية وأشياء كثيرة أخرى، خلال الأسطر القادمة سنتعرف علي طرق علاج الصداع في المنزل دون تناول مسكنات وأدوية التي تساهم في تسكين الألم، وذلك وفقا لموقع "web med" و "Medical news tody".

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يمكنك وضع كمادات الثلج علي الرأس لمدة 10 دقائق فهذا الأمر يساهم في تضيق الأوعية الدموية وتقليل من الإصابة بالالتهابات، وهذا الأمر يتسبب في تسكين ألم الرأس.

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نجد أن بعض الأشخاص يواجهون الصداع بالجلوس في مكان مظلم، وهذا الأمر أثبت كفاءته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، فهو يعمل علي تخفيف ألم الصداع والشعور بالاسترخاء والراحة.

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 إذا كنت تشعر بالصداع الشديد عليك تناول بعض المشروبات الساخنة التي تساهم بشكل كبير في تسكين الألم كالنعناع والزنجبيل والبابونج، فهي مشروبات تساهم في التخلص والقضاء على الصداع بشكل سريع.

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 هناك نوع من العلاج الطبيعي الخاص بعلاج الصداع وهو استنشاق الزيوت العطرية كزيت اللافندر والبرتقال، وجوز الهند، فهذه الزيوت تزيد من شعورك بالاسترخاء والراحة النفسية وتقلل من فرص تعرضك للشعور بالصداع.

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وأوصت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن ممارسة تعد من الأمور الهامة لعلاج الصداع، لأنها تعمل علي تنشيط الدورة الدموية وتعزيزها، وأيضا تقلل من الشعور بالصداع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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