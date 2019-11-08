شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه ومكسرات.. ازاى تنشط الدورة الدموية فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يصاب الدم بنقص في نسبة الأكسجين بالدم، يتسبب في ذلك قصور عملية تدفق الدم، ولذا يتعرض الشخص للإصابة بضعف في الدورة الدموية، وهذا الأمر يعرض الشخص للإصابة بالخمول والكسل، ولذا عليك التعرف على بعض الأطعمة التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية، وذلك وفقا لموقع "webmed".



تنشيط الدورة الدموية

أشار التقرير، أن الفواكه لها دور كبير في تحسن الدورة الدموية في الجسم، ولذا عند تناولك لها فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في امداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها لتنشيط الدورة الدموية، ولذا عليك الاكثار من تناول البرتقال والفرولة، وذلك يرجع لما تحتوي من فيتامين "سي" الذي يساهم بشكل كبير في تنقية الجسم.

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ونصح بتناول المكسرات لأنها من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وبعض العناصر الأخري كفيتامين أ وسي وهـ، ولذا فهي من العناصر الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية والحد من التعرض لنقص نسبة الاكسجين في الجسم.



نصائح لتنشيط الدورة الدموية

نصح التقرير بضرورة تناول كوبا من الشاي الاخضر يوميا، لأنها يساهم بشكل كبير في تنقية الدم، والحد من التعرض لأي مشاكل صحية به، وينشط الدورة الدموية في الجسم.