أبرز الطرق للحفاظ على الطعام والشراب داخل البراد أو المجمد

مع سرعة إيقاع الحياة، وضيق الوقت الذي لا يتسّع للتسوق الغذائي اليومي، تلجأ السيدات إلى حفظ الأطعمة في الثلاجة أو البراد.

ولطريقة حفظ الأطعمة، تأثير في طعمها، فما هي النصائح لحفظ الأطعمة داخل البراد أو المجمدة؟

نصائح مفيدة لـ حفظ الطعام والشراب

من الوسائل المفضلة لحفظ الطعام بشكل عام، والمطبوخ بشكل خاص، هو وضعه في أوعية زجاجية مفرغة من الهواء، وذلك ليومين أو ثلاثة منها داخل الثلاجة، أو الـ"فريزر". أما المشروبات فتحفظ في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء أيضًا.

يعتبر الهواء والرطوبة عدوان لصلاحية الأطعمة المختلفة، لذا يجب تقليل الوقت الذي تتعرض الأطعمة فيه للهواء والماء، بخاصة أثناء حفظها داخل الثلاجة.

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يستحسن التدوين على العبوة، نوع الطعام، وتاريخ تجميده، والكم.

يجب مراجعة تاريخ الخضراوات والفواكه داخل الثلاجة، والتأكّد من محتويات هذه الأخيرة كل يومين أو ثلاثة أيام، مع الاستهلاك السريع للأطعمة التي قاربت علي الفساد. في حال غسلت الخضراوات والفواكه قبل وضعها في الثلاجة، فيجب تركها تجف تمامًا أولاً، أو تجفيفها بفوطة نظيفة، فوضعها في الثلاجة، ومراجعتها كل يومين للتأكّد من جفافها تمامًا، وإزالة الأجزاء الفاسدة منها، كي لا تتسبب بفساد الخضراوات والفواكه القريبة منها.

من الضروري الاحتفاظ ببعض من شوربة الدجاج أو اللحم أو الخضراوات في المجمدة، لانها مكون رئيس في بعض الأطعمة.

يستحسن الحرص علي فصل أية أطعمة ذات رائحة قوية في الثلاجة أو الفريزر.

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يبتعد عن إذابة الخضراوات والفواكه المجمدة، بل طبخها على الفور. أما في شأن الفواكه المجمدة، إذا أرادت السيدة إعدادها للعصير، فيما هي مجمّدة وصلبة، بالإمكان تركها حتى تصبح ليّنة قليلًا، من دون أن تسيح تمامًا، حتى لا تضيع القيمة الغذائية منها. أما اللحوم والدواجن فمن الهام تجميدها في وعاء مغطى داخل الثلاجة، وليس في حرارة الغرفة العادية.

تحفظ المواد السائلة، من شوربة وعصير الليمون في مكعبات الثلج، وبعد أن تتجمد تمامًا، هي تنقل إلى كيس بلاستيكي أو توضع في علب من البلاستيك أو أوعية خاصة من الزجاج. ولا توضع السوائل في أكياس مباشرة حتى لا تتجمّد، فتعلق بين قضبان الرف.

توضع طبقات من البلاستيك بين الأطعمة التي تلتصق ببعضها ويصعب فصلها وقت الحاجة، كالـ"هامبرجر" وعجينة البيتزا المجمدة والـ "بانيهات" بشكل عام.

من المفضل تجنب تكديس الثلاجة أو الفريزر حتي يستطيع الهواء البارد أن يصل لكل الأطعمة على السواء، مع الحفاظ دائمًا على نظافة الثلاجة، والتأكّد من نظافة وسلامة الطعام بداخلها.

يجب البعد عن استخدام الأوعية المصنوعة من الألومنيوم أو "التيفال" في حفظ الطعام، بخاصة الأطعمة التي تحتوي علي الصلصات والحمضيات، وكذلك تجنب وضع "الفويل" ملاصقًا للطعام قدر الإمكان، بل لفّه أولاً في طبقة من البلاستيك ثم تغليفه بالـ "فويل" بعدها.

يبتعد عن وضع طعام في الثلاجة أو الفريزر، وهو ساخن للغاية، بل يجب تركه حتى يتخذ حرارة الغرفة. ولتجميد اللحوم والدواجن، هي تغسل، ثم تجفف وتقطّع بحسب الاستخدام، وتلفّ بالبلاستيك، ويكتب عليها النوع والكم والتاريخ، فتجمد. وبالإمكان أيضًا حفظها نيئة أو متبّلة بالبصل والتوابل أو في البيض والبقسماط وجاهزة للقلي أو حتى مطهية.

تجمد البقوليات وفق الطريقة الآتية: تنقع لليلة كاملة في الماء، مع تغيير الماء لمرات، ثم تسلق بصورة نصفية، فتحفظ في أكياس مفرغة من الهواء، وتستخدم مباشرة مع الطبخة بدون إذابتها.

لحفظ الأعشاب والخضراوات الورقية، هي تغسل وتنظّف جيدًا، ثم توضع في فوطة مبللة في الثلاجة داخل كيس مثقوب، أو تقطّع إلى قطع صغيرة، وتحفظ مجمّدة في الفريزر للاستخدام الفوري.

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