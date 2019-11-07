رئيسة سنغافورة في السعودية بزيارة غير مسبوقة للمملكة

أجرى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، مباحثات مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، التي وصلت المملكة بزيارة غير مسبوقة، حيث أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الاجتماع بين الزعيمين تناول العلاقات بين الدولتين وفرص تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقبل المفاوضات، سلم العاهل السعودي قلادة الملك عبد العزيز إلى يعقوب، التي تعد أول رئيس لسنغافورة يزور المملكة.
وجاء ذلك بعد يوم من زيارة رئيسة سنغافورة إلى المدينة المنورة ضمن إطار أول جولة شرق أوسطية تقوم بها منذ توليها مقاليد الحكم عام 2017.
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