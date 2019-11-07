خلطات الزنجبيل الأقوى لتنحيف الخصر والتخلص من الدهون

يشتهر الزنجبيل بطعمه المميز الحاد والفوائد الكثيرة، بخاصة في ما يتعلق بحرق الدهون المتراكمة في الجسم.

فإذا كنتِ ترغبين في إنقاص وزنكِ وخسارة الكيلوغرامات الزائدة بأقل جهد ممكن وأسرع وقت، يمكنكِ الاعتماد على العديد من خلاطات الزنجبيل التي جمعناها لكِ.

مغلي الزنجبيل والليمون

يساعد مغلي الزنجبيل والليمون على تخسيس الوزن الزائد وبخاصة في منطقة البطن.

-اخلطي كوبًا من مغلي الزنجبيل مع عصير ليمونة واحدة وتناولي الخليط مرتين يوميًّا.

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خليط الزنجبيل والملح والليمون

تعمل هذه الطريقة على كبح الشهية وزيادة معدلات الحرق.

-اُخلطي ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، مع عصير نصف ليمونة مع رشة من الملح، وتناولي الخليط قبل كل وجبة.

الزنجبيل وزيت الزيتون

ضعي كوبًا من زيت الزيتون الطبيعي في وعاء على النار. وحين يبدأ بالغليان، أضيفي إليه كوبين من الزنجبيل المبشور. حركي الخليط جيدًا واتركيه على نار هادئة لمدة عشر دقائق. اِرفعيه عن النار، وحين يصبح فاترًا دلّكي أردافكِ به لبضع دقائق، وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

الزنجبيل والقرفة

ضعي كوبًا من الماء في وعاء على النار، وعند الغليان أضيفي 3 أعواد من القرفة وملعقة كبيرة من الزنجبيل، واتركي المزيج يغلي على نار هادئة. وبعد دقائق عدة، ارفعي المزيج عن النار، صفّيه وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من العسل، وثلاث شرائح من الليمون الحامض. واظبي على شرب كوب منه بعد الأكل.

الفجل والزنجبيل

ضعي 125 غرامًا من الفجل وقطعة من الزنجبيل الطازج بحجم 2 سم في خلاط كهربائي، واخلطي جيدًا ثم أضيفي إليهما عصير 4 حبات من الليمون، واستمري في خلط جميع المكونات جيدًا لمدة 3 دقائق.

بعد ذلك أضيفي 3 ملاعق كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من مسحوق القرفة، واستمري في الخلط إلى أن يصبح الشراب كثيفًا ومركزًا.

ضعي المزيج في وعاء زجاجي محكم الإغلاق، وتناولي ملعقة صغيرة مرتين في اليوم قبل تناول الوجبات أو الأكل.

ينبغي استهلاك هذا الشراب المركز خلال 3 أسابيع، ثم استريحي لمدة 3 أسابيع أخرى واستأنفي العلاج إذا اقتضى الأمر ذلك.

أقراص الزنجبيل للقضاء على دهون الجسم العنيدة

المكونات :

- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

- ملعقة صغيرة من الميرمية الجافة المطحونة.

- ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر المطحون.

- ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف المطحون.

- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

- ملعقة صغيرة من قشر الرمان الجاف المطحون.

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- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

- ملعقة صغيرة من بذر الكتان المطحون.

- مقدار من خل التفاح، للعجن.

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• طريقة التحضير والاستخدام:

- أضيفي جميع المكونات الجافة السابقة مع بعضها جيدًا.

- أضيفي خلّ التفاح للحصول على عجينة متماسكة.

- شكّلي أقراصًا تشبه حبة الدواء مع الضغط عليها.

- نظفي الحواف بحيث ترصّينها، وتكون كأقراص الدواء.

- ضعي أقراص الزنجبيل في صينية.

- أدخلي الصينية في الفريزر حتى تتجمد الأقراص.

- ويمكنكِ تناول قرص يوميًّا بعد استشارة الطبيب.

أهمية تناول الزنجبيل الطازجة

احرصي على تناول شريحة رفيعة من الزنجبيل الطازج قبل كل وجبة، لأنه يساعد على:

-كبح الشهية.

-زيادة معدل حرق الدهون بالبطن والخصر.

-تنظيم الأيض.

-تحسين أداء الجهاز الهضمي.

-تقليل مستوى الكورتيزول بالدم والمرتبط بالسمنة وزيادة الوزن.

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