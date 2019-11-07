مصدر: محمد صلاح يخطط لقيادة "الفراعنة" في أولمبياد 2020

حرص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على الشد من أزر رمضان صبحي لاعب الأهلي الذي يستعد لقيادة منتخب مصر الأولمبي خلال منافسات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما.

ويستعد منتخب "الفراعنة" بقيادة رمضان صبحي، للمشاركة في البطولة التي تقام على الملاعب المصرية انطلاقا من يوم الجمعة المقبل، والمؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

حلم العودة للأولمبياد





وقال مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات لـ"العين الرياضية"، إن صلاح يتطلع للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية في مسيرته مع منتخب مصر، ويترقب بشغف تحقيق "الفراعنة" نتائج مميزة في بطولة أمم أفريقيا للشباب، تمنحه مقعدا في "طوكيو 2020".

وكان صلاح شارك في نسخة 2012، بجانب عدد من اللاعبين الذين أصبحوا من أعمدة المنتخب المصري الأول في الوقت الراهن، وأبرزهم الحارس أحمد الشناوي، وثنائي الدفاع أحمد حجازي ومحمود علاء، بجانب لاعب الوسط محمد النني.

ويحق لكل منتخب مشارك في الألعاب الأولمبية الاستعانة بـ3 لاعبين من الفريق الأول، وبالتالي ستكون الفرصة سانحة أمام صلاح لتسجيل ثاني حضور بالحدث الرياضي المرتقب.

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رسالة صلاح لشباب "الفراعنة"

وعلمت "العين الرياضية" أن صلاح تواصل مع رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي المصري، وأخبره بأنه يتابع الفريق الذي يقوده المدرب الوطني المخضرم شوقي غريب.





وطلب صلاح من صبحي بذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق البطولة القارية والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وإسعاد الشعب المصري بعد إخفاق المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أيضا في مصر الصيف الماضي.

وكان منتخب مصر الأول ودّع منافسات البطولة مبكرا، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا 1-0 في الدور ثمن النهائي للبطولة، التي توج بلقبها منتخب الجزائر.

ضربة البداية

المنتخب المصري يبدأ مشواره في البطولة القارية المرتقبة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره المالي في المجموعة التي تضم معهما كلا من الكاميرون وغانا.

ويتسلح المنتخب الأولمبي بعاملي الأرض والجمهور، أملا في بلوغ دورة الألعاب للمرة الأولى منذ نسخة لندن 2012، مدعوما بالعديد من اللاعبين المميزين، على رأسهم رمضان صبحي وصلاح محسن لاعبا الأهلي، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك، وطاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولون العرب.

ويسعى منتخب مصر بقيادة شوقي غريب، لحجز مقعد بين الـ3 فرق الأوائل بالمسابقة، لضمان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام خلال الفترة بين 24 يوليو/تموز و9 أغسطس/آب 2020.

وترجع آخر مشاركة لـ"الفراعنة" في البطولة إلى عام 2012، التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن، وشهدت خروج منتخب مصر من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة 0-3 من اليابان.