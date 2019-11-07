شكرا لقرائتكم خبر عن "النوروفيروس" فيروس ينتشر بسهولة من عربات التسوق بالسوبر ماركت.. احذره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة مستشفى في مقاطعة ويلز البريطانية، من انتشار فيروس بفصل الشتاء ينتقل بسهولة حتى بعد الذهاب إلى السوبر ماركت، لأن مقابض عربات التسوق يمكن أن تؤوي العديد من الفيروسات، لذلك تأتى أهمية غسل اليدين جيدا بعد استخدام أى أشياء خارج أو داخل المنزل.

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" فإن فيروس نوروفير وهو الفيروس الذى يسبب الإسهال والقيء في فصل الشتاء يمكن أن ينتشر بسهولة عن طريق المقابض، لذا حصلت هيئة الصحة البريطانية على ضرورة غسل اليدين بالصابون والماء بعد زيارة المناطق المزدحمة مثل المستشفيات والسوبر ماركت ، وبعد الذهاب إلى الحمام، قبل وبعد تناول الطعام، ولمس مقابض الأبواب، وأجهزة التحكم عن بعد.

وشملت النصائح غسل اليدين دائما باستخدام الصابون والماء، لأن معقمات اليد لا تقتل فيروس النوروفيروس، فهى تعمل فقط ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك الانفلونزا ولكن ليس ضد الفيروس.

Advertisements

تشمل الأعراض الأخرى لنوروفيروس، المعروف أيضًا باسم "حشرة القيء الشتوي" ، ارتفاع في درجة الحرارة (38 درجة مئوية أو أعلى) ، أو صداع أو ألم بالذراع والقدمين، ويجب أن تختفي الأعراض في غضون 72 ساعة ،

لتجنب انتشار المرض ، يوصي المسعفون بالبقاء في المنزل من العمل أو المدرسة وتجنب استخدام وسائل النقل العام، لأنه يمكن التعامل مع الأعراض في المنزل والحد من انتشار العدوى عن طريق عدم الذهاب إلى المناطق الجماعية، حيث يمكن أن ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر من خلال الاتصال الوثيق أو لمس نفس الأسطح أو تناول الطعام الذي يتناوله شخص آخر.

حتى عندما تتوقف أعراضك يمكن أن تكون معديًا ، لأن الفيروس يستمر الانتشار لمدة تصل إلى 48 ساعة وطوال 72 ساعة بعد ذلك.