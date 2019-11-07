المنصوري: مبادرة "رجال من الوطن" ترد الجميل للمستثمرين الإماراتيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج"، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن مبادرة "رجال من الوطن" تأتي للعرفان بالجميل لأوائل رجال الأعمال الإماراتيين الذين كانت ولا تزال لهم بصمتهم الخاصة في الاقتصاد الإماراتي.

وأكد أن المكرمين واكبوا نجاح الاقتصاد الإماراتي منذ بداياته، وعملوا على ترسيخ العلاقات الوطيدة مع العديد من الدول.

وشملت قائمة المكرمين ضمن مبادرة "رجال من الوطن" كلا من الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وأحمد بن حميد الطاير وعلي بن سالم العويس ومحمد سعيد الملا وخلدون خليفة المبارك وماجد الفطيم وعبدالله بن أحمد الغرير وخلف أحمد الحبتور ومحمد حسن الشامسي وسلطان بن سعيد المنصوري وعبدالرحمن بوخاطر ومحمد حبروش السويدي وأحمد خليفة السويدي.

وتحتفي مبادرة "رجال من الوطن" بما بذلته هذه النخبة من جهود وعطاء لرفعة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل تحفيز الأجيال القادمة على المزيد من العطاء وترسيخ ثقافة الشكر.