معلول يحدد شرطا لتتويج الأهلي المصري بأبطال أفريقيا

أكد التونسي على معلول المحترف ضمن صفوف الأهلي المصري، احترامه للعقد الذي يربطه بناديه، وعدم تطلعه للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة رغم تلقيه العديد من العروض للاحتراف الخارجي.

وقال معلول في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "تلقيت أكثر من عرض للاحتراف بعد أدائي الجيد مع الأهلي، حدث ذلك أكثر من مرة لكني مرتبط بعقد مع النادي، أحترم هذا العقد وأقدره تماماً وعندما رفض الأهلي رحيلي أكثر من مرة احترمت هذا القرار ووافقت على البقاء".

وأضاف: "تلقيت عرضاً رسمياً من أحد أندية الدوري الفرنسي خلال الفترة الأخيرة، وأبدت إدارة الأهلي مرونة وقتها في الموافقة على رحيلي، لكن الجهاز الفني رفض نظرا للحاجة إلى جهودي، لذلك قررت البقاء وشعرت بالسعادة لطريقة تعامل الأهلي الاحترافية معي".

وتطرق اللاعب الدولي التونسي للحديث عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى وجود تقارب شديد في المستوى بين كافة الفرق المشاركة في المسابقة، مؤكدا أن استعادة فريق الأهلي لشخصيته، ستلعب دورا كبيرا في التتويج باللقب الغائب منذ عام 2013.

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وقال في هذا الصدد: "هناك تقارب شديد في المستوى بين أندية أفريقيا، وهذا ما يفرض علينا الحذر واحترام جميع المنافسين، لكن هدفنا يبقى واضحاً وهو الفوز باللقب الأفريقي ولا بديل أمامنا عن ذلك، نحتاج فقط لاستعادة شخصية الفريق".

وأبدى معلول سعادته بوجوده ضمن صفوف "المارد الأحمر"، متابعاً: "عقدي يمتد لـ3 مواسم مقبلة مع الأهلي، لم أغضب عندما رفض النادي رحيلي أكثر من مرة، أنا سعيد للغاية هنا، فالأهلي نادٍ أوروبي على أرض أفريقية".

وأشاد الظهير الأيسر للأهلي بمعسكر الفريق الأخير بالإمارات، وصرح: "كان معسكراً جيداً للغاية وحقق الأهداف المنشودة منه وأهمها تقارب اللاعبين وانسجامهم مع بعضهم البعض وتجربة العديد من الملامح الفنية وفقا لرؤية المدرب رينيه فايلر، ونتائجه ستنعكس حتما على المستوى البدني والفني للفريق في الفترة المقبلة".

وأثنى اللاعب الدولي التونسي على فايلر الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق قبل شهرين وحقق معه لقب السوبر المصري.

واختتم: "لقد جاء فايلر بفكر جديد للأهلي، ويحاول تنفيذه معنا ولديه رغبة في النجاح وتحقيق بطولات وصناعة مجد شخصي له في مصر وأفريقيا، وهذا الهدف يتناسب مع طموحاتنا كلاعبين لأننا نسعى لتحقيق كل البطولات المحلية والقارية التي نشارك فيها".