إطلاق آخر مراحل الحملة السودانية للقضاء على الحمى الصفراء

أطلقت وزارة الصحة بالسودان المرحلة الأخيرة من حملتها للقضاء على الحُمى الصفراء في مختلف الولايات، وهي الحملة التي استهدفت أكثر من 30 مليون شخص.

وتستهدف هذه المرحلة بحسب السلطات الصحية نحو 7.5 مليون شخص في محليات ولاية الخرطوم الـ7، بما في ذلك النازحين الذين يعيشون في المخيمات والملاجئ المؤقتة، فضلاً عن اللاجئين والمهاجرين.

وتصل حملة التطعيم ضد الحُمى الصفراء في هذه المرحلة النهائية إلى جميع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و60 سنة، القاطنين في ولايات السودان الـ18.

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وأكدت وزارة الصحة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه تطعيم أكثر من 8.3 مليون شخص في وقت سابق من هذا العام، بولايات "النيل الأزرق والجزيرة وسنار"، في أكبر مراحل الحملة.

وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية أن حملة التطعيم تتم بدعم من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومنظمة التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، وتحالف اللقاحات، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية العالمية للقضاء على أوبئة الحمى الصفراء.

وتم تدشين الحملة القومية على 5 مراحل على مدار 5 أعوام، وقد تطلب الأمر في بعض الأحيان مفاوضات مكثفة قام بها الشركاء في مجال الصحة للوصول إلى الأشخاص المحتاجين وتطعيمهم، رغم الاضطرابات السياسية والأمنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الزاعجة المصرية تتواجد بشكل كبير في جميع الولايات السودانية تقريباً، كما أن 5 بلدان تحد السودان هي: تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان، تحمل أيضاً مخاطر عالية من الحمى الصفراء، تفاقمت بسبب تحركات السكان عبر الحدود.

وأضاف البيان: "بناءً على تصنيف منظمة الصحة العالمية للبلدان الموبوءة بالحمى الصفراء في أفريقيا، يصنف السودان كواحد من 31 دولة أفريقية شديدة الخطورة".