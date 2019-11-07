نصائح لحماية المسافرين من أمراض الشتاء

يخطط معظم الأشخاص إلى السفر في هذا الوقت من العام، الذي تظهر فيه الأجواء الشتوية، ما يعني أنه لن يصطحب معه أغراضه وحقائبه فقط، بل وسعاله وكحته وعطسه معه على متن الطائرة.

فمن المعروف أن وقت تغيير الفصول هو ذروة انتشار نزلات البرد والأنفلونزا، وتتزامن نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء مع اقتراب إجازات نهاية العام والكريسماس ما يجعل السفر في هذا التوقيت شر لابد منه.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بعض النصائح الطبية للمقدمين على خطوة السفر حاليا من أجل الحفاظ على صحتهم أثناء الرحلة والاستمتاع قدر الإمكان.

أول نصيحة وأكثرها أهمية للبقاء بصحة جيدة أثناء الإجازات والسفر هي غسل الأيدي باستمرار لا سيما في فصل الشتاء.

وقالت جينا سوه، أخصائية الأمراض المعدية في مايو كلينك إن اليد بمثابة وسيط بين أنفسنا وباقي العالم المليء بالجراثيم. وتوصي بغسل الأيدي قبل وبعد الأكل وبعد استخدام العام بواسطة نوع صابون جيد مع مياه الصنبور لمدة 20 ثانية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بمعقم يدوي دائما معك.

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وأوضحت أن استخدام المناديل المبللة المضادة للبكتيريا تقدم لك فوائد هامشية فقط، وأن الأفضل من ذلك غسل اليدين باستمرار.

أما النصيحة الثانية فتتعلق بالتوتر والذعر؛ إذ يرى أطباء أن التوتر من الأسباب الأساسية التي تسهل إصابة الأشخاص بالأمراض خصوصا في هذا الوقت من العام، علاوة على أنه يدفع إلى تناول أطعمة غير صحية أثناء السفر؛ إذ يكون المسافرون منغمسين في تناول الأطعمة المشبعة بالدهون واللحوم والكربوهيدرات والحلويات.

وعن ذلك، قالت كريستا شميتز، ممرضة متمرسة ومديرة تعليم الممرضات في عيادات سفر Passport Health، إن إهمال الاهتمام بالذات أثناء السفر بداية من عدم النوم الجيد أو اتباع نظام غذائي جيد أو ممارسة التمارين الرياضية، يجعل الشخص أكثر عرضة للأمراض.

وثالثا، ينصح الأطباء بضرورة زيارة الطبيب قبل السفر لتلقي لقاح الحصبة إذا لم تحصل عليه في طفولتك؛ إذ تنتشر أيضا في هذا الوقت من العام، كما يوصون بضرورة التعرف جيدا على الاحتياطات الصحية واللقاحات المطلوبة قبل السفر إلى منطقة معينة ومناقشة ذلك مع طبيبك الخاص.

ونظرا لانتشار الإصابة بالجفاف أثناء موسم الإجازات أيضا، ينصح الأطباء بالحرص دائما على تناول كميات مناسبة من المياه على مدار اليوم. ولا ينبغي الاعتماد فقط على ما يقدم إليك من مياه ومشروبات أثناء الرحلة، فعليك دائما الاحتفاظ بزجاجة المياه الخاصة بك.

كما يوصي الأطباء بضرورة النوم جيدا لما لذلك من تأثير كبير على صحتك العامة وجهاز مناعتك.