مدربة المشاهير: حمية الصوم المتقطع ليست مفيدة في خسارة الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت مدربة المشاهير جيليان مايكلز عبر إنستغرام عن حمية الصوم المتقطع بعدما وردها الكثير من الأسئلة التي تستفسر عن الحمية ومدى فعاليتها.

ورغم التزامها الصمت لفترة من الوقت بخصوص رأيها في تلك الحمية، لكنها قررت الآن مشاركة متابعيها كثيرًا من التفاصيل والأسرار المرتبطة بالحمية؛ إذ قالت: "يخطئ كثير من الناس عندما يتصورون أن الصوم يعني عدم تناول الطعام أو الحد بشكل كبير من السعرات الحرارية، والوضع غير ذلك في الحقيقة؛ فالصوم هو فترة من الوقت تتوقفين فيها عن تناول الطعام، وهو لا يعني تناولك مقدارًا أقل من الطعام، وهذا ليس أمرًا سيئًا إن كنتِ تحاولين خسارة الوزن، لكنّ ذلك شيء آخر".

ورغم وجود تلك الحمية منذ سنوات، لكن شعبيتها بدأت تزداد بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تجربتها واعتمادها من جانب كثير من نجمات هوليوود، فيما معظم الناس يفضلون اتباع النظام الذي ينطوي على الأكل 8 ساعات والصوم 16 ساعة.

وترى جيليان أن الحمية مفيدة في واقع الأمر لصحة الإنسان، موضحة أنها تفيد الجهاز المناعي وتقاوم الشيخوخة وتساعد في الحفاظ على الحيوية والشباب مدة أطول.

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وتابعت جيليان بقولها: "وما يمكنني تأكيده أيضًا هو أن الحمية ليست مفيدة في واقع الأمر بالنسبة لخسارة الوزن؛ فالشيء الوحيد الذي يلعب دورًا كبيرًا في عملية إنقاص الوزن هو مقدار السعرات التي تدخل الجسم والسعرات التي تخرج منه".

وواصلت جيليان بتشديدها على أهمية مراقبة السعرات الحرارية أثناء اتباع حمية الصوم المتقطع، من منطلق أنكِ إذا تناولتِ سعرات أكثر مما يحتاجه جسمك في أحد الأيام، فمن ثم ستخزنين هذه السعرات (الطاقة) على هيئة دهون، وإن احتجت لإنقاص وزنك فلن يهمّ حينها بالفعل توقيت تناولك للسعرات، بل إن الأهم في الواقع هو مقدار ما قمت باستهلاكه من سعرات ومقدار ما قام جسمك بحرقه في الأخير.

وأوصت جيليان بتناول الأكل كل 3 إلى 4 ساعات، وبالتالي منح الجسم فترة صوم تستمر من المساء حتى صباح اليوم التالي 12 ساعة على الأقل و16 ساعة على الأكثر.

يذكر أن جيليان مايكلز هي مدربة رياضية وسيدة أعمال أمريكية، اشتهرت بتدريب عدد من المشاهير والنجوم، كما نالت شهرة واسعة بسبب صرامتها بالتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من السمنة.