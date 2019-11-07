طريقة إعداد وتحضير سلطة الكينوا بالشمندر

القاهرة - لايف ستايل مقادير سلطة الكينوا بالشمندر

- الشمندر : 2 حبة (مسلوق ومقشر ومفروم)

- كينوا : نصف كوب (مسلوقة)

- الجرجير : كوب (مفروم خشن)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة الكينوا بالشمندر اخلطي الشمندر مع الجرجير في طبق.

أضيفي الكينوا المسلوقة.

تبلي السلطة بزيت الزيتون والملح وعصير الليمون والخل البلسمك.

حركي السلطة حتى تتجانس المكونات وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك أيضاً :

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