أضرار عصير التفاح للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - قال المثل الانجليزي " تفاحة واحدة في اليوم تغنيك عن الطبيب طيلة العمر"، ويبدو أن هذا المثل جعل من فاكهة التفاح ثمرة معجزة ذات أهمية كبيرة، ولم يتحدث أحد عن اضراره للأطفال مثلاً، ولذلك يتناول اختصاصي التغذية الدكتور إسلام حامد فوائد وأضرار وطرق استخدام التفاح وعصيره للأطفال خصوصاً. عصير التفاح للأطفال: يكمن ضرر التفاح في البذور، حبث تحتوي بذور التفاح على مادة السيانيد وهي مادة سامة.

وجدت الدراسات أن كوب واحد من بذور التفاح قد يؤدي إلى الموت بسبب التسمم.

تخطئ الأمهات حين تعد عصير التفاح للأطفال من دون التخلص من البذور. يتفاعل عصير التفاح مع بعض الأدوية السائلة "الشراب" الذي يتناوله الطفل ما يفسد أو يقلل فعاليته.

على الأمهات أن يتوقفن عن تقديم عصير التفاح للأطفال في حال مرضهم وتناول الأدوية.

لا يعطى عصير التفاح للأطفال الذين يعانون من مرض السكري، حيث يرفع التفاح من مستوى السكر في الدم. Advertisements يحدث بعض التفاعلات بين عصير التفاح وفواكه أخرى، ولذلك لا ينصح بتقديم التفاح كعصير مع المشمش أو الإجاص.

بعض الأطفال لديهم حساسية موسمية مثل الأطفال الذين يصابون من حساسية حبوب اللقاح في فصل الربيع، ولذلك ينصح بعدم تناول عصير التفاح في هذه الفترة من العام. فوائد عصير التفاح للأطفال: يعتبر مهدئاً للطفل ويخلصه من الأرق.

يعتبر قابضاً للأمعاء في حالات الإسهال، خاصة إذا قدم له مع القشر، وذلك لان التفاح يحتوي على ألياف البكتين فتزيد من نشاط البكتيريا النافعة في الأمعاء. يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تعزز صحة القلب.

يقلل من خطر إصابة الأطفال بالسرطان، وقد وجدت الدراسات أن التفاح يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة. يقوي ذاكرة الأطفال خاصة في سن المدرسة الإبتدائية فهو يعمل على خطر إصابة الطفل بتدهور الناقلات العصبية والذي يصيب الأطفال الذين يسرفون في تناول السكريات.

يحمي التفاح وعصيره الطفل من مرض الربو ويهدئ نوبات السعال الجاف.

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