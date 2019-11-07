اتبعي هذه النصائح لتحسين نوم طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - إن جعل طفلك يغفو في الوقت المحدد هو أحد أصعب مهام الأبوين، وفقاً لتقديرات مختلف الأبحاث يحتاج طفلك الصغير (أطفال ما قبل المدرسة) من نحو 10 إلى 13 ساعة من النوم كل يوم، وهذه الأرقام تبدأ في التغير بمجرد نمو طفلك.

من 6 إلى 13 عاماً تعتبر تسع ساعات من النوم في اليوم فعالة بالنسبة لطفلك، دراسة حديثة نشرت في مجلة Scientific Research تقول إنه إذا كان أطفالك يتدربون خلال النهار فبإمكانهم تحسين نوعية نومهم بشكل كبير. وأثناء الدراسة ينام المشاركون الذين مارسوا التمرينات الرياضية خلال النهار قبل 18 دقيقة من وقتهم المعتاد لاحظوا زيادة معتدلة في نوعية نومهم.

رغم أن التمرين يمكن أن يكون طريقة لجعل طفلك ينام في وقت مبكر؛ إلا أن دكتور محمود عادل كيني متخصص في أطفال وحديثي الولادة يقدم بعض النصائح التي يمكن أن تكون مفيدة لك لتحسين جودة نوم طفلك.

1 - التعرض للضوء الطبيعي:

قومي بتشجيع طفلك على الخروج واللعب خلال النهار، والحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي؛ حيث إن التعرض للضوء الطبيعي يمنع الميلاتونين وهو هرمون ينظم دورات النوم والاستيقاظ، ويساعد ذلك طفلك على البقاء مستيقظاً أثناء النهار، وينام أثناء فترة النوم في الليل.

2 - لا تعطيه المشروبات المحتوية على الكافيين:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة أو المشروبات الغازية يمكن أن تجعل النوم صعباً لطفلك؛ لذا تجنبي مكافأته بهذه المشروبات في وقت متأخر من المساء.

3 - اتبعي روتين وقت النوم:

تأكدي من أن طفلك ينام في وقت محدد ويستيقظ في وقت محدد بانتظام، هذا سوف يغرس عادة صحية، وسوف تتزامن ساعة جسم طفلك وفقاً لذلك.

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4 - تأكدي من شعور طفلك بالأمان:

تجنبي مشاهدة فيلم رعب أو سرد قصص مخيفة في وقت متأخر بعد العشاء، إذا شعر طفلك بالخوف من الذهاب إلى السرير في غرفة مظلمة فيمكنك إضاءة مصباح ليلي للسماح له بالنوم بسهولة.

5 - حافظي على نظام غذائي صحي:

الأطعمة الغنية بالسكر والدهون يمكن أن تعرقل بشكل كبير دورة نوم طفلك، تأكدي أيضاً من أن طفلك الصغير لا يشرب الكثير من المياه؛ لأنها قد تجبره على الاستيقاظ في منتصف النوم مع الرغبة في التبول.

6 - وضع لعبة أو قطعة تكون قطنية وتكون آمنة بمكان نوم الطفل:

مع الوقت يتعود عليها ووضعها بين الحين والآخر بجانب الأم لتعلق رائحة الأم بها، فعندما يستيقظ الطفل بشكل مفاجئ وخاصة بالليل فإنه عندما يشتم رائحة أمه يشعر بالارتياح والأمان، ويعود إلى النوم بسرعة وهذه الحيلة مناسبة للأعمار الصغيرة.