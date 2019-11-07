أفضل الوجبات الخفيفة قبل النوم للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - الوجبات الخفيفة الصحية بدلاً من الحلويات سوف تساعد طفلك على النوم بشكل أفضل، الأطعمة المغذية تساعد على تعزيز أنماط النوم الجيدة، وقد تكون النصيحة القديمة حول تناول كأس من الحليب قبل النوم صحيحة إذن، حيث يحتوي الحليب على التربتوفان الذي أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يزيد السيروتونين، وهي المادة الكيميائية المهدئة التي تسبب النعاس.

وبحسب دكتور محمود عادل كيني متخصص في أطفال وحديثي الولادة، يوجد نصائح للوجبات الخفيفة قبل النوم...

1 - لا ينبغي أن تكون وسيلة للهروب من تناول العشاء:

هذا أمر هام للغاية خاصة عندما يكون الطفل أصغر سناً وموعد نومه يكون بعد ساعة أو ساعتين فقط من العشاء، قد تكون وجبة ما قبل النوم وسيلة الطفل للهروب من تناول العشاء خاصة إذا كان العشاء ليس من الأطعمة المفضلة لديه، فهو يعرف أنه سوف يحصل على الزبادي المفضل لديه بعد وقت قصير، هذا سوف يجعل الطفل صعب الإرضاء، وفي الوقت نفسه سيصيبك بالجنون حتماً.

بدلاً من ذلك تأكدي دائماً من وجود الطعام المفضل لطفلك على طاولة العشاء بحيث يوجد بديل إذا تمرد على تناول الطبق الرئيسي، تأكدي أيضاً من جعل الوجبات الخفيفة وجبات ممتعة من الطعام الصحي مثل الفواكه الملونة والخضراوات والحبوب الكاملة، إذا لم يتناول الطفل عشاءه فاحتفظي بطبقه وقدميه له قبل النوم، هذه ليست وسيلة للعقاب ولكن عندما يشعر بالجوع سوف يتناول ما يجده.

2 - لا ينبغي أن تكون هذه الوجبة الخفيفة مليئة بالسكر:

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وجبات الأطفال تحتوي بالفعل على الكثير من السكر المضاف، وربما تشكل الوجبة الخفيفة من السكريات حافزاً للطفل ليتناول العشاء، بدلاً من ذلك انظري لطعام طفلك طوال اليوم وحددي الفجوات، بمعنى أنه تخطى تناول وجبته الخفيفة من الفواكه، فتكون وجبته الخفيفة قبل النوم مثلاً من الموز، ربما لم يتناول الحبوب الكاملة طوال اليوم فيمكنك تقديم شريحة توست الحبوب الكاملة مع قليل من زبدة الفول السوداني.

3 - كوني منطقية فيما يخص الوجبات الخفيفة:

قد لا يكون الطفل جائعاً لتناول وجبة خفيفة قبل النوم، انظري دوماً إلى جدول طعام طفلك لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر تناول وجبة خفيفة قبل النوم، إذا كان العشاء في الساعة 6 مساء ووقت النوم في الساعة 7 مساء فمن المحتمل ألا تكون الوجبة الخفيفة منطقية، فامنحي طفلك دائماً حرية الاختيار بحيث لا يأكل عندما يكون شبعان.