القاهرة - لايف ستايل مقادير خضار مشكلة مشوية للرجيم

- البروكولي : كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة مكعبات)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفروم)

- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة)

- الباذنجان : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطع مكعبات)

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم مكعبات كبيرة)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم شرائح)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير خضار مشكلة مشوية للرجيم سخني ملعقة من زيت الزيتون و قلبي البصل حتى يتكرمل لمدة 5 دقائق.

ضعي البصل في طبق الفرن.

أضيفي البطاطس والجزر والبازيلا والبروكلي والجزر والباذنجان للطبق.

أضيفي الفلفل الأحمر والأصفر.

وزعي باقي كمية الزيت والأعشاب والملح والفلفل وأدخلي الطبق للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 30 دقيقة مع التقليب من حين لآخر.

يمكنك إضافة القليل من الماء عند الحاجة.

ازيلي الطبق من الفرن ووزعي عصير الليمون وضعي الخضار في طبق التقديم وقدميه ساخناً. قد يهمك ايضاً: Advertisements تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك دقيق الشوفان المميز تعرفي علي طريقة تحضير وافل الشوفان والعسل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير خضار مشكلة مشوية للرجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.