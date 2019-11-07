القاهرة - لايف ستايل مقادير شوربة كريمة الدجاج مثل المطاعم

- مرق دجاج : كوبان ونصف

- حليب : كوب ونصف (سائل)

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بقدونس : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير شوربة كريمة الدجاج مثل المطاعم اخلطي مرق الدجاج ونصف كوب من الحليب في قدر على نار متوسطة وحركي حتى يغلي المزيج.

في وعاء آخر اخلطي الطحين مع بودرة الثوم وبودرة البصل والبقدونس والفلفل الأسود والملح.

أضيفي كوب الحليب المتبقي لمزيج الطحين وحركي حتى يصبح المزيج ناعماً.

أضيفي مزيج الطحين والحليب لخليط المرق على النار وحركي جيداً حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً.

تابعي الخليط حتى يبدأ بالغليان وحركي لمدة 10 دقائق حتى يصبح المزيج سميكاً وساخناً.

اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة.

يمكنك إضافة الدجاج المسلوق للشوربة والخضار حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي طريقة إعداد وتحضير إيدام هندي بالدجاج والبطاطس تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الكسكس مع دجاج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير شوربة كريمة الدجاج مثل المطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.