طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

القاهرة - لايف ستايل مقادير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

- الدجاج : دجاجة (منظفة مفتوحة)

- صلصة الباربيكيو : نصف كوب

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة تحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات اخلطي الباربيكيو صوص مع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون والزنجبيل والفلفل الأسود ومعجون الطماطم والأعشاب في طبق.

أضيفي الدجاج وقلبي حتى يتغطى بالتتبيلة وغطي القدر واتركيه في الثلاجة ليلة كاملة.

ضعي الدجاجة مع التتبيلة في طبق الفرن وغطيه بورق الألمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة 190 لمدة 30 دقيقة ثم خففي حرارة الفرن لـ 160 واتركيه لمدة ساعة.

حمري وجه الدجاج وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو الخضار حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: Advertisements تعرفي طريقة إعداد وتحضير إيدام هندي بالدجاج والبطاطس تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الكسكس مع دجاج

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