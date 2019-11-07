الأحجار الكريمة.. مفتاح صحة وجمال البشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت مجلة "إن ستايل" الألمانية الأحجار الكريمة بأنها مفتاح صحة وجمال البشرة، لما تمنحه لها من مظهر نقي ونضر وكذلك ملمس ناعم.

وأوضحت المجلة أن مستحضرات العناية بالبشرة تعتمد حاليا على الأحجار الكريمة لفوائدها، حيث يعمل حجر اليشم على تنظيف مسام البشرة بشكل عميق ويساعد على تجددها وتقويتها.

وكذلك الياقوت الأحمر الذي يعمل على تنشيط الخلايا ويُعيد إلى البشرة حيويتها، ما يجعله مثاليا للبشرة المتقدمة في العمر، في حين يعمل الياقوت الأزرق على تنشيط الخلايا وتعزيز عملية طرد السموم "الديتوكس".

ولفتت "إن ستايل" إلى أن حجر القمر يهدئ البشرة ويخلصها من السموم، في حين يعمل الروز كوارتز على تحفيز بناء الخلايا.

وعن الأماثيست قالت المجلة إنه يقوم بتنقية وتصفية البشرة، في حين يُعيد الزمرد إلى البشرة شبابها وحيويتها.