احتياطي مصر من النقد الأجنبي يسجل 45.247 مليار دولار لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البنك المركزي المصري، الأربعاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.247 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 45.118 مليار في سبتمبر/أيلول الماضي، لأول مرة فى تاريخه.
وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه تم سداد 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس/آذار 2017 وحتى نهاية مارس/آذار 2019.
كان مسؤول بالبنك المركزي قد أعلن من قبل أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو/حزيران 2013.
وزاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد 17.3 % على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ويشهد سوق الصرف المصري استقرارا بدعم وفرة المعروض خاصة من الدولار الذي تراجع أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط السعر الثلاثاء 16.23 جنيه.
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