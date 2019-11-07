احتياطي مصر من النقد الأجنبي يسجل 45.247 مليار دولار لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البنك المركزي المصري، الأربعاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.247 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 45.118 مليار في سبتمبر/أيلول الماضي، لأول مرة فى تاريخه.

وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه تم سداد 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس/آذار 2017 وحتى نهاية مارس/آذار 2019.

كان مسؤول بالبنك المركزي قد أعلن من قبل أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو/حزيران 2013.

وزاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد 17.3 % على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ويشهد سوق الصرف المصري استقرارا بدعم وفرة المعروض خاصة من الدولار الذي تراجع أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط السعر الثلاثاء 16.23 جنيه.