شكرا لقرائتكم خبر عن «نتوكس».. اختراع جديد للتخلص من إدمان الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عكفت مجموعة من الطلاب بجامعة إندونيسيا تحت إشراف المخترع عرفان بودي ساتريا لثلاثة أشهر، على صنع جهاز يمكن وضعه حول المعصم للتخلص من إدمان الإنترنت.

والجهاز الذي أطلق عليه «نتوكس» اشتقاقا من «إنترنت ديتوكس» أو (التخلص من سموم الإنترنت) يوضع حول المعصم ويشمل مستشعرا لقياس نسب الهيموجلوبين والأكسجين في الدم وتغير معدل ضربات القلب.

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وخلصت الدراسات إلى أن الاستخدام الطويل للهاتف المحمول له تأثير خاص على خفض معدلات ضربات القلب، ويصدر الجهاز صوتا عند انخفاض معدلات ضربات القلب والأكسجين في الدم مما ينبه المستخدم إلى ضرورة التوقف عن استخدام الهاتف.

وإدمان الإنترنت مشكلة اجتماعية متزايدة في إندونيسيا. وذكرت وسائل إعلام أن اثنين من المراهقين تلقيا علاجا من إدمان ممارسة الألعاب عبر الإنترنت في أكتوبر.

ويعمل فريق ساتريا على تحسين دقة الجهاز لأن قراءات تغير معدلات ضربات القلب قد تختلف وفقا لشكل جسم الإنسان وجنسه وحالته الصحية، ويأمل الفريق في التقدم للحصول على حق براءة الاختراع للجامعة بحلول العام القادم.