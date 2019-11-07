شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. علامات تنبهك أن عملك بدأ يقتلك والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 عندما يكون الإجهاد جزءا لا يتجزأ من العمل وتبدأ بالشعور بأن طاقتك تنفذ عليك التوقف والتفكير وتميز بين الإجهاد اليومى والتوتر التى يهدد الصحة حتى تتمكن من إنقاذ نفسك قبل فوات الأوان.

فهناك كثير من البشر ينتجون فى بيئة العمل التى يوجد بها الضغط العالى ولكن كثرته تؤدى على المدى القصير وعلى المدى الطويل إلى الإصابة بعدة أمراض، واليوم رصد موقع businessinsider البريطانى علامات تؤكد أن وظيفتك تؤثر على سلامتك وتقتلك ببطء. - تشعر بشكل مستمر بالكآبة وتبتعد عن الآخرين وتفضل الصمت أغلب الوقت. - تبدأ فى اتباع عادات غير صحية أثناء فترة العمل وتزيد مع الوقت. Advertisements - تقوم بعمل مجهود كبير والتنقل من مكان لآخر دون راحة وهذا يأتى على حساب صحتك الغذائية. - تبدأ فى عدم الاهتمام بمواعيدك مع طبيبك بشكل مستمر. - الحالة الصحية والنفسية للمتواجدين حول سيئة. - كل شىء فى عملك يصبح عاجلا وحالة طارئة تستدعى السهر والعمل بلا توقف. - يظهر عليك أعراض أمراض مختلفة.

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