شكرا لقرائتكم هل تعلم أن الأظافر تعكس مشاكل صحية بعضها خطير؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هل تعلم أن أظافر الأشخاص يمكن أن تكشف عن الحالة الصحية العامة لهم؟ إن وجود علامة بيضاء على الأظافر، أو مسحة وردية، أو بعض التموج، أو الحفر ربما يكون علامة على وجود مرض في الجسم.

كما يمكن أن تكون الأظافر مرآة تعكس مشاكل في الكبد والرئتين والقلب.

ويجب مراعاة فحص الأظافر من حين لآخرK كي يتعرف الإنسان على الأسرار التي ربما تكشفها عن باقي أعضاء الجسم. حيث يورد موقع "WebMD" فيما يلي أمثلة على العلامات التي يجب ملاحظتها:

1- الشاحبة

من المرجح أن الأظافر شاحبة المظهر هي علامة على حدوث مرض مثل فقر دم، وفشل القلب الاحتقاني، ومرض الكبد وسوء التغذية.



2- البيضاء

إذا لاحظت أن لون الأظافر يميل إلى البياض، فإن ذلك يشير إلى وجود مشاكل في الكبد، مثل التهاب الكبد.

3- الفطريات

الفطرية تصيب الأظافر الصفراء، وهي أكثر المشاكل شيوعاً، ومع تفاقم العدوى تتراجع طبقة الأظافر ويزداد سمكها وتتجعد.

وفي حالات نادرة، يمكن أن تشير الأظافر الصفراء إلى حالة أكثر خطورة مثل مرض الغدة الدرقية الحاد أو مرض الرئة أو مرض السكري أو الصدفية.

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4- الميل للزرقة

تعني الأظافر التي يميل لونها إلى الزرقة أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين. ويحتمل أن تكون إشارة على وجود مشكلة في الرئة، مثل انتفاخ الرئة. كما يمكن أن ترتبط بعض مشاكل القلب بالأظافر المزرقة.



5- أظافر متموجة

إذا تمزق سطح الظفر أو ظهر عليه حفر، فربما تكون علامة مبكرة على الصدفية أو التهاب المفاصل، ويعد تغير لون الظفر أمرا شائعا، حيث إن الجلد تحت الظفر يبدو بنيا محمرا.



6- متصدعة أو مشقوقة

ترتبط حالة الأظافر الجافة والهشة، التي تتعرض للكسر بسهولة أو بشكل متكرر، بمرض الغدة الدرقية. ويكون التكسير أو الانقسام المقترن بلون مصفر على الأرجح بسبب الإصابة الفطرية.



7- طية منتفخة

إذا كان الجلد المحيط بالظفر يبدو أحمر ومنتفخا، فإن هذا يُعرف باسم التهاب طية الظفر، قد ينتج ذلك عن مرض الذئبة أو أي اضطراب آخر في النسيج الضامر.



8- الخطوط الداكنة أسفل الظفر

يجب فحص الخطوط المظلمة الموجودة أسفل الظفر في أسرع وقت، لأنها تحدث في بعض الأحيان بسبب سرطان الجلد، وهو أخطر أنواع السرطان.



9- المنخورة

يمكن أن يكون عض الأظافر نابعاً من عادة قديمة، ولكن في بعض الحالات، ربما يكون ذلك علامة على حالة توتر مستمر، يمكن علاجها بأساليب بسيطة. كما أنه يمكن أن يكون عض الأظافر نتيجة للإصابة باضطراب الوسواس القهري. فإذا كان الشخص لا يستطيع الإقلاع عن تلك العادة فإن الأمر يستحق استشارة طبيب.



جزء من العلامات

على الرغم من أن تغييرات الأظافر تصاحب العديد من الحالات، إلا أن ذلك نادرا ما يكون علامة أولى، فالعديد من تشوهات الأظافر تعتبر غير ضارة، أي أنه ليس كل من لديه أظافر بيضاء يجب أن يكون مصاباً بالتهاب الكبد، وبالتالي إذا كان هناك ما يثير القلق يجب عند ذلك استشارة طبيب أمراض جلدية للاطمئنان.