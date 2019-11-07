كيم كارداشيان تُبكي كريس جينر في عيد ميلاد الأخيرة الـ 64 والسبب مُفاجئ

شهد الثلاثاء عيد ميلاد "كريس جينر" الـ 64، والتي على الرغم من كونها في الستينيات من عمرها، إلا أنها تتميز بجاذبيتها وأسلوبها الخاص في الأزياء.

وبما أنه عيد ميلاد سيدة آل كارداشيان وجينر، كانت المناسبة منتظرة، من خلال تلقي كريس هدايا استثنائية من عائلتها، غير أن هدية كيم كارداشيان يبدو أنها كانت الأكثر تأثيرًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انهارت كريس من البكاء بسبب ابنتها كيم، والتي فاجأتها بموعد غداء مميز في منزل عائلة كارداشيان القديم، احتفالًا بعيد ميلادها، وفي الفيديو الذي نشرته نجمة تلفزيون الواقع على إنستغرام يمكن رؤية كيف انهمرت دموع كريس عندما سلمتها كيم دعوة تكشف فيها عن تخطيطها لقضاء العائلة موعد غداء منتظرًا.

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وتعليقًا على الفيديو، أوضحت كيم أنها أبقت مفاجأتها سرًا لأسابيع حتى تكون لحظتها مميزة، وشملت الدعوات شقيقات كيم بالإضافة إلى جدتهن "إم جيه" ومجموعة من أصدقاء كريس المقربين لأكثر من 40 عامًا.

وقبل الكشف عن مفاجأتها، جمعت كيم عائلتها بفندق في بيفرلي هيلز، وظنوا أنهم سيقضون موعد الغداء هناك، ولكن كيم قالت في الرسالة إنهم سيقضون وقتهم في منزل العائلة، كما أوضحت أنها استأجرت المنزل ليمضوا وقتهم ولم تشتريه، إذا إنه ليس معروضًا للبيع.

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وتعد مفاجأة كيم مؤثرة بالنسبة لوالدتها وبقية أفراد العائلة؛ إذ كشفت نجمة تلفزيون الواقع أن هذا المنزل يجمع ذكريات خاصة بين عائلتها ووالدها الراحل "روبرت كارداشيان"، وقالت: "لقد ولد كل طفل لآل كارداشيان في هذا المنزل"، وفي حين أنها قاومت الأمر، إلا أن كيم كشفت عن أنها لم تستطع تمالك نفسها وبكت بشدة وحدها في حمامها القديم.

وحرصت كيم على أن تأخذ والدتها وعائلتها في رحلة عودة للماضي، وأعادت تصميم ديكور المنزل بمختلف تفاصيله، وحتى طاولة المطبخ لتناول الطعام، ليكون شكله كما كان سابقًا وكأنه لم يتغير.

ولم يكن المنزل هو مفاجأة كيم الوحيدة لوالدتها؛ إذ استأجرت أيضًا كل سيارة سبق وامتلكها والداها لقيادة أفراد عائلتها لمنزل آل كارداشيان القديم، كما أنها أعدّت لوحة أرقام سيارة والدتها القديمة والتي تميزت بعبارة 2 DIE 4، وستكون كعكة عيد الميلاد أيضًا بشكل هذه اللوحة.

وتلقّت كريس العديد من التهاني بعيد ميلادها من أبنائها، كما شاركوا الكثير من الصور القديمة على "إنستغرام" وقالت كيم: "عيد ميلاد سعيد أمي، اليوم هو يومك، أنتِ أفضل أم في العالم بأسره، في كل يوم يزداد حبي واحترامي لكِ، فأنا لا أعلم كيف تمكنتِ من رعاية 6 أطفال وملايين الأحفاد وجعل الجميع يشعرون بأنهم محبوبون ومميزون، لقد علمتنا أن اللطف يحكم العالم..أحبك كثيرًا".



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