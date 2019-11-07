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شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: المشروم يساعد في علاج الاكتئاب والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
يقول الباحثون في بريطانيا إن فطر البيسلوسيبين والمعروف باسم الفطر السحري أو المشروم، قد يساعد في علاج المصابين بحالات الاكتئاب.
وقال ديفيد نوت من الكلية الملكية بلندن، إن المنشطات تعتبر نوعا من المخدرات والذي يؤدي إلى "توسيع الأفاق الذهنية"، والتي تعمل على زيادة نشاط الدماغ.
وقال نوت إنه فوجئ هو وزملائه أن البيسلوسيبين يعتبر مركب طبيعي مخدر ينتجها فطر البيسلوسبين أو المشروم والذي يؤدي إلى نشاط بعض المناطق المنخفضة بالدماغ والتي لديها الكثير من الاتصالات مع المناطق الأخرى.
وذكرت الأبحاث أن المرضى الذين تم علاجهم بالمشروم، فقد ظهر عليهم انخفاض النشاط في المناطق المحورية بالدماغ التي تؤدي للاكتئاب، لذلك يعتبر المشروم من العلاجات الفعالة للاكتئاب.
ويمكنك أن يكون المشروم مفيدا ومساعدا للعلاج النفسي في حالات الاكتئاب التي تصيب بعض الناس.
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