أشياء يومية تسبب أمراض الكبد

الخميس 7 نوفمبر 2019

إذا كنت تعتقد أن الكحول وحده هو ما يؤثر على الكبد عليك أن تعيد التفكير مرة أخرى، هناك عناصر تدخل في حياتنا اليومية تجهد الكبد يمكنك تفاديها بتغيير نمط حياتك. إليك ما تحتاج معرفته عن الأمر:



السكر: يزيد السكر المكرّر من خطر الإصابة بأمراض الكبد، لذلك ينبغي مراعاة عدم الإفراط في تحلية الشاي والقهوة، وعدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

فيتامين أ: نعلم جميعاً أن تناول فيتامين أ مفيد للإبصار، لكن الكثير من الفيتامين قد يكون ضاراً للكبد. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

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المشروبات الغازية: حتى لو كانت هذه المشروبات خالية من السكر تتسبب المُحلّيات الاصطناعية التي تحتويها في الإضرار بالكبد، كما تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي للإصابة بأمراض الكبد.

مضادات الاكتئاب: في بعص الحالات تحتوي مضادات الاكتئاب على حمولة زائدة من المواد السامة التي تضر الكبد. لذلك تنبغي استشارة الطبيب إذا تمت ملاحظة علامات رئيسية لأمراض الكبد عند استهلاك هذه الأدوية.

الملح: تسبب زيادة الملح ارتفاع ضغط الدم، وقد يؤدي ذلك إلى مرض الكبد الدهني بسبب تجمع السوائل حوله.

الأغذية المعلبة: أكياس بطاطس الشيبس والمأكولات الخفيفة الأخرى مصدر للدهون المشبعة التي تسبب تلف الكبد.