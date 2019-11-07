شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تدفعك للوقوف على رأسك يوميا والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019

هل جربت أن تقف على رأسك مرة؟ ربما يكون الأمر غريبا بالنسبة لك للوهلة الأولى، ولكن من يتعرف على فوائد الوقوف على الرأس سيسعى للقيام بذلك يوميا.



يعتقد الكثيرون أن الوقوف على الرأس مضر بالصحة ويجهد الجسم ويؤدي إلى اختلال الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم، لكن الأمر ليس كذلك تماما.

فوضعية الوقوف على الرأس هي الأساس في رياضة اليوغا، وأحد التمارين الشهيرة لرياضة الجمباز، والسبب هو أن هذه الوضعية والتي تعرف أيضا باسم "السيرسانا" لها فوائد كثيرة، وفيما يلي 8 أسباب وجيهة استعرضها موقع "غيزوندهايت هويته" يدفعنا للوقوف على رأسنا يوميا.

1. تحسين التركيز:

للوقوف على الرأس دور كبير في تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، الأمر الذي يساعد على تحسين قدراته وبالتالي ضخ الدم بشكل أفضل إلى باقي أعضاء الجسم، وهذا مفيد جدا لتحسين التركيز والأداء ويزيد من شدة النشاط واليقظة أيضا.

2. التخفيف من الضغط:

يعيش الكثيرون حالات توتر وممارسة الرياضة يمكن أن تكون حلا ملائما للتخلص من الضغط ، لكن قلة الوقت تحول دون ممارسة الرياضة، وهنا يمكن أن يكون الوقوف على الرأس وسيلة سهلة للتخلص من التوتر، فضلا عن أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت.

فشدة التركيز التي يحتاجها المرء للوقوف على رأسه تلفت انتباهه إلى ذاته، ما يساعد على تقليل القلق وتخفيض مشاعر التوتر.

3.تقوية عضلات الكتفين واليدين:

يحتاج الوقوف على اليدين إلى قوة عضلية كبيرة جدا في الكتفين والذراعين لتحمل جزء كبير من وزن الجسم وتخفيف الحمل على الرأس، ما يعني أن الوقوف على الرأس له دور كبير في شدّ الأذرع المترهلة.

وللحصول على فائدة هذا التمرين ينصح بممارسة ذلك يوميا لمدة 3 دقائق على الأقل في البداية ومن ثم زيادة الفترة تدريجيا.

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4. مفيد للتخلص من تورم القدمين:

يؤدي الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة إلى احتباس السوائل في الساقين والقدمين، وبالوقوف على الرأس يمكن لهذه السوائل المحتبسة في الأطراف السفلية أن تتوزع ثانية في الجسم.

5. تحسين الدورة الدموية:

يوجد القلب تحت الرأس ما يعني أن على القلب بذل الكثير من الجهد لضخ الدم إلى الدماغ وبالوقوف على الرأس يتغير مسار الدورة الدموية نحو الرأس، ما يخفف الضغط على القلب قليلا.

6. يحفز الشعور بالقوة:

يحفز الوقوف على اليدين الشعور بالقوة، ولا يعني ذلك القوة الجسدية، فالوقوف على الرأس يتطلب الانضباط والحث على الوقوف بشكل متقن، وهو ما يجعلك تشعر بالارتياح ويزيد من الثقة بالنفس.

7. تحسين الهضم:

يعتبر الوقوف على الرأس مفيد جدا لعملية الهضم، فهو يحفز الغدة النخامية والمسؤولة عن سلامة الجهاز الهضمي.

كما يساعد الوقوف على الرأس أولئك الذين يعانون من مشكلة الغازات و نفخة البطن ، فالوقوف على الرأس يحسن من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي.

8. من أجل الإحساس بالسعادة:

من يرغب أن يكون سعيدا عليه الوقوف على رأسه، فزيادة تدفق الدم في الدماغ يعد محفزا طبيعا لتهدئة الجسم، كما يمكن للوقوف على الرأس أن يساعد على تحفيز الغدة الكظرية لإفراز المزيد من الهرمونات التي من شأنها ان تخفف من الاكتئاب وتمنح المزيد من الطاقة الإيجابية.