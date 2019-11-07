الشاي يقلل فرص الإصابة بالشلل الرعاش.. لهذا السبب!

الخميس 7 نوفمبر 2019

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق من الباحثين الأميركيين عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الشاى، وأشارت إلى أن تناول الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على مادة الفلافونويد بشكل منتظم، والتى يمثل الشاى والتوت والفراولة والتفاح أهم مصادرها، يحمى أعصاب المخ ويقلل من فرص الإصابة بمرض باركنسون أو شلل الرعاش "Parkinson's disease".



وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية علم الأعصاب، وذلك بالعدد الصادر فى كانون الأول/ ديسمبر الجارى.

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وشملت الدراسة أكثر من 130000 شخصاً من الرجال والنساء، واستمرت فترة المتابعة لما يزيد عن 20 عاماً، تم اكتشاف إصابة ما يزيد عن 800 شخص بعد انتهاء تلك الفترة بمرض الشلل الرعاش، ثم قام الباحثون بعد ذلك بتركيز الأبحاث على هؤلاء المرضى حيث قاموا بتسجيل الأطعمة التى كانوا يتناولونها وكذلك أعمارهم وحياتهم بشكل عام.

وتابعت الدراسة أن الرجال الذين حصلوا على أكبر قدر من الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على مادة الفلافونويد قلت فرص إصابتهم بمرض شلل الرعاش بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على كميات أقل، فيما لم تظهر هذه المركبات تأثير مماثل على السيدات فى حماية السيدات من الإصابة بالمرض.

وأضافت الدراسة أن هذه النتائج تمثل تأكيداً للفوائد الصحية العديدة التى تقدمها مركبات الفلافونويد عند تناولها بانتظام، حيث أشارت عدد من الدراسات الأخرى إلى أن تناولها يوفر حماية للإنسان من مجموعة كبيرة من الأمراض أبرزها ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب وبعض السرطانات ومرض العته أو الخرف.