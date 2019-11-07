بحث دنماركي.. الخمول لأسبوعين يقلل من قوة عضلات الشباب

الخميس 7 نوفمبر 2019

كشف بحث دنماركي جديد بأن عدم ممارسة الشباب لأي نشاط حركي لمدة أسبوعين فإن هذا يفقدهم ثلث قوتهم العضلية تقريباً.



كما أضاف الباحثون في قسم العلوم الطبية الحيوية في جامعة كوبنهاغن، بأن عدم الحركة لأسبوعين للشباب يجعلهم كما لو كانوا في سن 40-50 سنة.

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وحسب الباحثون مع التقدم في العمر، يقلل مجموع كتلة العضلات لدينا، وهذا هو السبب في أن الشبان لديهم تقريبا كيلوغرام واحد زيادة من كتلة العضلات في كل ساق عن كبار السن من الرجال.

ولكن هذه الكتله من العضلات سيفقدها الشباب عندما يجمدوا حركتهم لمدة أسبوعين أو أكثر، ويقول الباحثون بأن الشباب يخسرون 485 غرام في المتوسط، في حال الخمول لمدة اسبوعين في حين أن الرجال الأكبر سنا يفقدون تقريبا 250 غرام من وزنهم.

ويقول الباحثون بأن استعادة كتل العضلات لأجسامنا بعد الخمول ليس بالعمل السهل ويحتاج الى عمل وتدريب لاستعادة قوة العضلات الأصلية.

ومن المثير للاهتمام بالدراسة بأنه هذه الخسارة السريعة في كتلة العضلات بعد الخمول، والتي سوف تفقد ثلاثة أضعاف العضلات في أسبوعين، فإن الإنسان بحاجة بعدها إلى مقدار وقت يعادل ثلاث أضعاف المدة التي خمل فيها الجسم وذلك من أجل استعادة قوة العضلات المفقودة.