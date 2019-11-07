السبانخ يضرُّ أسنانك.. فما سرّ ذلك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعرف الخضروات الخضراء بفوائدها العديدة، وما تحتوي عليه من مغذيات، وخاصةً السبانخ الغنية بالحديد والتي تعتبر السلاح الأول ضد فقر الدم، ولكن معظمنا لا يعلم أن السبانخ لها أضرار غير متوقعة.

السبانخ من الخضروات التي تحظى بشعبية كبيرة لفوائدها الغذائية والصحية العديدة، حيث تساهم السبانخ في علاج الأمراض والاضطرابات المتنوعة.

فوفقًا لمجلة "ليبرات"، يتميز السبانخ بمضادات أكسدة تساعد على الوقاية من السرطان ويعزّز الانقسام الصحي للخلايا، فضلاً عن ثرائه بفيتامينات A ، B ، C ، E ، K ، الزنك، المغنيسيوم، وكميات كبيرة من الحديد.

كما يُعتبر السبانخ مفيدًا في تعزيز صحة الشعر والبشرة والأظافر والبصر، ويساعد على منع الشيخوخة المبكرة، وعلاج ضعف البصر والالتهابات وأمراض الكلى والربو.

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والآن كشف الباحثون أنه على الرغم من فوائد السبانخ، إلا أن هناك أضرارًا كبيرة للإفراط في تناوله، وخاصةً على الأسنان؛ لأنه تحتوي على حمض الأوكساليك “Oxalic acid”، الذي يضر بمينا الأسنان.

وشرح طبيب الأسنان الألماني "يوخين شميت" أن السبانخ وخليط الخضروات الصحي قد يؤذي الأسنان أيضًا في حال تناوله بانتظام، موضحًا أن ذلك يرجع إلى محتواه العالي من السكر والأحماض.

كما كشف "شميت" أن الأمر لا يقتصر على السبانخ فقط، بل تؤدي بعض التوابل كالزعفران والكاري وصوص الصويا وخل البلسميك لتكوين طبقة ملوّنة على الأسنان، لذلك يُنصح بشرب كوب من الماء بعد تناول هذه التوابل من أجل شطف الأسنان.

ويُذكر أن هناك عادات أخرى تساهم في تصبُّغ الأسنان، بما في ذلك الإفراط في التدخين، وإهمال تنظيف الأسنان والإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والنسكافيه والشاي.