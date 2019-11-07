شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير نظام يمكن السيارات ذاتية القيادة من اكتشاف العوائق وزوايا الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق من الباحثين في معهد «ماساتشوستس للتقنية» من تطوير تقنية جديدة تُمكِّن السيارات ذاتية القيادة من رؤية ما حولها من زوايا.

ويأمل الباحثون أن يتيح النظام الجديد المطور إدراك المخاطر البعيدة مسبقًا، من المارة والمركبات الأخرى، كي تتمكن من استخدام المكابح في لحظة أقل من ثوان عن المعدل المعتاد لتجنب الاصطدام.

Advertisements

ويعتمد النظام الجديد على كاميرات تُثبت أعلي السيارة تمسح جزءًا محددًا من الطريق أمام السيارة، وتُحلِّل لقطات الكاميرا بحثًا عن ظلال عائق على الطريق.

وباستطاعة النظام الجديد المُثبَّت في سيارة ذاتية القيادة اكتشاف وجود سيارة أخرى تقترب من زاوية التقاطع، من خلال اكتشاف ظلها على الطريق دون الحاجة لرؤية السيارة الأخرى مباشرة.

وقد اختبر الباحثون النظام في الأماكن المغلقة فقط دون إضاءة طبيعية حتى الآن، سواء عند التقاطعات أو باستخدام مقاعد متحركة في بيئة مكتبية، إلا أن النظام ليس جاهزًا للاستخدام على الطرق الفعلية حتى الآن، لكن الباحثين يأملون أن يصبح أداة جديدة قيمة لزيادة أمان السيارات ذاتية القيادة.

ونقل موقع «إم. آى. تى. نيوز»، عن دانييلا روس، مدير مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتقنية، أن الحلم الكبير هو توفير قدرة على الرؤية بالأشعة السينية للمركبات التي تسير سريعًا في الطرقات.