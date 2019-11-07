شكرا لقرائتكم خبر عن علماء برتغاليون يطالبون باتخاذ تدابير عاجلة لإدارة مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا علماء في جامعة أفييرو البرتغالية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإدارة مياه الأمطار والاستفادة منها والتي ستنخفض في المستقبل وفقًا لتوقعاتهم.

وطالب الباحثون بتنفيذ تدابير عاجلة في المستقبل، لإدارة مياه الأمطار بشكل أفضل، لأنهم يتوقعون أن يعاني البر الرئيسي للبرتغال، ما بين عامي 2046 و2065، من انخفاض في معدل هطول الأمطار السنوي بنسبة 10% في الشمال والساحل بأكمله وحوالي 30% في المناطق الداخلية والجنوب.

ودعا الباحثون، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، إلى اعتماد أنظمة جمع مياه الأمطار من أجل ضمان توافرها للري الزراعي والغابات، إلى جانب تنفيذ تخطيط متكامل لاستخدام الأراضي وتوافر مياه الأمطار والأنهار والمياه الجوفية.