5 فوائد مذهلة للملح رغم مخاطره الشديدة من بينها إزالة البقع وإشراق الأسنان

رغم توصل أبحاث حديثة إلى أضرار الملح وخطورته الشديدة على صحة الإنسان، إلا أنه مهم جدا في الطعام، نظرًا لما يحتويه من معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

وتساعد الأملاح الطبيعية والمعادن في الحد من الالتهاب وإشراق البشرة وتقويتها، كما أن ملح البحر أيضا مقشر جيد وله خصائص مضادة للميكروبات، بحسب ما نشره موقع "ميدسين نيوز".

وقدم الباحثون 5 طرق معتمدة لاستخدام ملح البحر من أجل الحصول على فوائده المذهلة، وهي:

1 - مبيض للأسنان:

يساعد على إزالة البقع وإشراق الأسنان، ويحتوي الملح أيضا على مصدر طبيعي للفلورايد.

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2- غسول طبيعي للفم:

يعمل كمطهر لقتل البكتيريا، التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة.

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3- علاج الأظافر:

يقوي الملح الأظافر وتعمل صودا الخبز والليمون على تقليل الاصفرار والبقع لأظافر أكثر إشراقًا وصحة.

4- تحسين نسيج الشعر:

يساعد الملح في إعادة تكوين نسيج الشعر الخشن.

5- تهدئة العين:

الملح مضاد طبيعي للالتهاب، ومن ثم فإنه يعمل على تهدئة العيون المنتفخة وامتصاص السوائل الزائدة بجانب فوائده المضادة للالتهابات

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